Слуцкий о 2:0 с «Динамо»: «Не хочу комментировать судейство. Я перегибаю палку. Только подтверждаюсь в своем мнении»

Главный тренер прокомментировал итог матча РПЛ с (2:0).

С 54-й минуты казанцы играли вдесятером после решения судьи удалить защитника Илью Самошникова.

«Дюпин провел блестящий матч сегодня. Но ему и остальным игрокам нужно каждую игру доказывать свою профпригодность.

Не хочу комментировать судейство. Я перегибаю палку. Все, что хотел, я уже сказал. В своем мнении только подтверждаюсь.

Сегодня была большая игра, много эмоций, и я очень горд, что каждый из футболистов сегодня делал максимум для положительного результата.

Это моя идея – сделать капитаном на игру с «Динамо». Он полностью заслуживает этого в отсутствие Филипа Уремовича и Олега Шатова», – сказал тренер.

Дюков о критике арбитров от Слуцкого: «Он перегибает палку. Предлагаю начать судить, если есть у кого желание попробовать»

Михаил Вилков: «Слуцкий переходит рамки дозволенного. Судьи не стоят на одном уровне с обслуживающим персоналом, это высокообразованные люди»

Слуцкий почти год воюет с арбитрами РПЛ. Гид по конфликтам и самым жестким речам