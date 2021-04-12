Слуцкий о 2:0 с «Динамо»: «Не хочу комментировать судейство. Я перегибаю палку. Только подтверждаюсь в своем мнении»

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал итог матча РПЛ с «Динамо» (2:0).

С 54-й минуты казанцы играли вдесятером после решения судьи Виталия Мешкова удалить защитника Илью Самошникова.

«Дюпин провел блестящий матч сегодня. Но ему и остальным игрокам нужно каждую игру доказывать свою профпригодность.

Не хочу комментировать судейство. Я перегибаю палку. Все, что хотел, я уже сказал. В своем мнении только подтверждаюсь.

Сегодня была большая игра, много эмоций, и я очень горд, что каждый из футболистов сегодня делал максимум для положительного результата.

Это моя идея – сделать капитаном Джордже Деспотовича на игру с «Динамо». Он полностью заслуживает этого в отсутствие Филипа Уремовича и Олега Шатова», – сказал тренер.

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