Клубы Суперлиги ничего не должны банку JP Morgan за выход. Штрафы предполагались лишь после запуска турнира

Клубы не должны платить банку JP Morgan, собиравшемуся спонсировать Суперлигу, за отказ от участия в турнире, рассказал журналист New York Times Тарик Панжа.

«Клубы не должны JP Morgan ни единого пенни. Насколько мне известно, банк покрыл свои расходы и списал все на неудачную сделку. Такое бывает.

Что касается требований о возмещении убытков, то тут дело в клубах и консалтинговой фирме Key Capital.

Контракт с клубами предполагал штрафы в случае, если команды выходили из Суперлиги после ее начала, а также после того, как кредитор и вещатели внесли свои деньги в проект. Но этого не произошло, проект развалился за 48 часов», – сообщил Панжа.

«Барса» не вышла из Суперлиги из-за штрафа в 300 млн евро, который прописан в контракте

Банк JP Morgan о Суперлиге: «Мы неверно оценили, как эта сделка будет воспринята футбольным сообществом. Извлечем урок»