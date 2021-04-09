У клубов Суперлиги 3 победы в 10 матчах прошедшего тура чемпионатов. Выиграли «Барса», «Челси» и «Интер»

Только три клуба, вошедших в число основателей Суперлиги Европы, одержали победы в матчах прошедшего тура национальных чемпионатов.

В Серии А «Милан» проиграл «Лацио» (0:3), «Интер» победил «Верону» (1:0), а поделил очки с «Фиорентиной» (1:1).

«Атлетико» уступил «Атлетику» (1:2), «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0), выиграла у «Вильярреала» (2:1) в .

В Англии «Арсенал» проиграл «Эвертону» (0:1), сыграл вничью с «Лидсом» (0:0), поделил очки с «Ньюкаслом» (1:1), а «Челси» обыграл «Вест Хэм» (1:0).

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» не играли в рамках Премьер-лиги на этой неделе, так как встречались между собой в финале Кубка английской лиги. Игра закончилась победой «горожан» со счетом 1:0.

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