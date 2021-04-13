Уткин о ЦСКА и заявлении Sports.ru и «Чемпионата»: «Отказ в аккредитации, потому что текст не понравился – это мелко и мерзко»

Журналист Василий Уткин прокомментировал совместное заявление и «Чемпионата» из-за отказа в аккредитации журналисту Андрею Панкову.

«Я всецело поддерживаю заявление коллег.

Я, конечно, не СМИ, и не могу сказать, что у меня какие-то планы были насчет матча ЦСКА в ближайшее время, но отказ в аккредитации, потому что текст журналиста не понравился – это мелко и мерзко.

Собственно, ответ адекватный: не хотите, чтоб о вас писали – идите к черту, и не будем.

Как раз к месту вспомнилась любимая поговорка Станислава Черчесова, когда он был еще не тренером, а человеком: кто-то насрал больше лошади!» – написал Уткин.

ЦСКА воюет с «провокаторами» и «псевдожурналистами». В их заявлении увидели стиль Политбюро или даже некролога