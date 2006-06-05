Журналист Spiegel: «Дело Роналду не закрыто, оно передано в федеральный суд»

Дело по обвинению нападающего «Ювентуса» в изнасиловании еще не закрыто, сообщил журналист Spiegel Рафаэль Бушманн.

По его данным, адвокаты Кэтрин Майорги не смогли доставить иск Роналду и подали заявление в федеральный суд.

Ранее сообщалось, что дело было закрыто после уведомления о добровольном прекращении разбирательства.

Осенью прошлого года американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009-го.

В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.

Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно

«Я вошел в нее сзади. Это было грубо». Извините, но в деле Роналду новые подробности