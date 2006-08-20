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TMZ: Роналду признал, что заплатил Майорге, но отрицает факт изнасилования

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия светская хроника происшествия Футбол

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признал, что заплатил американской модели Кэтрин Майорге, которая обвинила его в изнасиловании.

По информации TMZ, Роналду заплатил девушке 375 тысяч долларов, но при этом он категорически отрицает обвинения в изнасиловании.

Деньги были выплачены Майорге с тем, чтобы она не обсуждала судебный процесс в СМИ. Кэтрин заявила, что получила от Роналду эти деньги в 2010 году.

«Роналду заплатил Майорге 375 тысяч долларов, и обе стороны договорились соблюдать условия договора о неразглашении событий того вечера», – сказано в судебных документах по делу Роналду.

Эти документы стали доступны недавно. В них несколько раз упоминается, что футболист заплатил Майорге. Однако, согласно этим же документам, Роналду постоянно подчеркивает, что подобное действие с его стороны не является признанием вины.

Ранее сообщалось, что с Роналду были сняты все подозрения по делу об изнасиловании Майорги. 

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