«Спартак» интересуется хавбеком «Бенфики» Шикинью

Полузащитник «Бенфики» Шикинью может продолжить карьеру в .

25-летним игроком интересуется , сообщает A Bola. Московский клуб готов сделать предложение о трансфере португальца.

Также Шикинью интересуются и . готова отпустить игрока, так как он не входит в планы тренера Жорже Жезуша на следующий сезон.

В этом сезоне чемпионата Португалии Шикинью забил 2 гола в 15 матчах. Статистику игрока, преимущественно играющего на позиции атакующего полузащитника, можно найти здесь.