«Спартак» интересуется хавбеком «Бенфики» Шикинью

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Полузащитник «Бенфики» Шикинью может продолжить карьеру в РПЛ.

25-летним игроком интересуется «Спартак», сообщает A Bola. Московский клуб готов сделать предложение о трансфере португальца.

Также Шикинью интересуются «Торино» и «Трабзонспор». «Бенфика» готова отпустить игрока, так как он не входит в планы тренера Жорже Жезуша на следующий сезон.

В этом сезоне чемпионата Португалии Шикинью забил 2 гола в 15 матчах. Статистику игрока, преимущественно играющего на позиции атакующего полузащитника, можно найти здесь.

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