Форвард «Крыльев» Сергеев забил «Торпедо». У него 35 голов – осталось 3 до рекорда первой лиги

Форвард отметился забитым мячом в матче 39-го тура с (5:1, второй тайм).

Для 26-летнего игрока это 35-й гол в текущем розыгрыше первенства. Сергеев ранее выступал за московский клуб. Отметим, что «Торпедо» с 26-й минуты играет в меньшинстве после удаления Руслана Магаля.

Сергеев поднялся на четвертое место в списке лучших бомбардирских показателей в истории первого дивизиона. Рекорд в 2004 году был установлен Андреем Федьковым – 38 голов в составе «Терека».