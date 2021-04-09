Форвард «Крыльев» Сергеев забил «Торпедо». У него 35 голов – осталось 3 до рекорда первой лиги

Теги Крылья Советов Олимп-ФНЛ Торпедо рекорды Андрей Федьков Иван Сергеев Футбол

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев отметился забитым мячом в матче 39-го тура Олимп-ФНЛ с «Торпедо» (5:1, второй тайм).

Для 26-летнего игрока это 35-й гол в текущем розыгрыше первенства. Сергеев ранее выступал за московский клуб. Отметим, что «Торпедо» с 26-й минуты играет в меньшинстве после удаления Руслана Магаля.

Сергеев поднялся на четвертое место в списке лучших бомбардирских показателей в истории первого дивизиона. Рекорд в 2004 году был установлен Андреем Федьковым – 38 голов в составе «Терека».

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