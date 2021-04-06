Аллегри вернется в «Ювентус». Пирло уйдет, даже если выведет команду в ЛЧ (Sport Mediaset)

Массимилиано Аллегри сменит Андреа Пирло на посту главного тренера «Ювентуса», пишет Sport Mediaset.
По данным источника, решение об уходе Пирло из туринского клуба уже принято. Тренер покинет «Ювентус», даже если команда попадет в топ-4 и сможет сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
В клуб вернется Массимилиано Аллегри, который ушел из «Ювентуса» два года назад.
Если «Ювентус» проиграет «Удинезе» в матче 34-го тура Серии А, то Пирло отправят в отставку уже после этой игры. Временно исполняющим обязанности главного тренера «Юве» в таком случае станет Игор Тудор.
Отметим, что спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявлял, что Пирло останется тренером команды, если выведет ее в Лигу чемпионов.