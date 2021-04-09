КДК оштрафовал «Спартак» на 300 тысяч рублей, а ЦСКА на 295 тысяч по итогам дерби

КДК РФС вынес наказания клубам по итогам матчей 27-го тура .

«Спартак» – ЦСКА

«Спартак» за нарушение социального регламента штраф 50 тысяч рублей. За демонстрацию несогласованного баннера штраф 25 тысяч рублей. За использование пиротехнических изделий штраф 125 тысяч рублей. За скандирование зрителями оскорбительных выражений штраф 100 тысяч рублей;

ЦСКА за использование пиротехнических изделий штраф 125 тысяч рублей. За нарушение санитарного регламента штраф 50 тысяч рублей. За неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды (болельщики ЦСКА сожгли три флага ) штраф 50 тысяч рублей. За скандирования зрителями оскорбительных выражений штраф 70 тысяч рублей;

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич выходил за пределы технической зоны, это первое нарушение, штраф 10 тысяч рублей.

– «Ротор»

За нарушение санитарного регламента «Ротор» оштрафован на 50 тысяч рублей. За нарушение коммерческого регламента «Ротор» оштрафован на 20 тысяч рублей.

За нарушение санитарного регламента «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей.

– «Химки»

За нарушение санитарного регламента оба клуба оштрафованы на 50 тысяч рублей;

«Тамбов» –

За нарушение санитарного регламента «Локомотив» оштрафован на 50 тысяч рублей;

– «Ахмат»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев за нарушение санитарного регламента оштрафован на 20 тысяч рублей.

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев за выход за пределы технической зоны оштрафован на 10 тысяч рублей.

«Ростов» –

оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение санитарного регламента.

«Уфа» – «Сочи»

За нарушение санитарного регламента «Уфа» оштрафована на 45 тысяч рублей. За скандирования зрителями оскорбительных выражений «Уфа» оштрафована на 10 тысяч рублей.

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За нарушение санитарного регламента «Рубин» оштрафован на 50 тысяч рублей.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выходил за пределы технической зоны. Это третье нарушение в сезоне – штраф 30 тысяч рублей.