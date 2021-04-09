Азмун интересен «Валенсии». Испанцы сперва хотят продать Макси Гомеса за 25 млн евро (El Gol Digital)

Форвард может продолжить карьеру в .

Как сообщает El Gol Digital, в подписании игрока заинтересована , однако трансфер будет зависеть от того, сумеет ли клуб продать нападающего Макси Гомеса (ожидаемая сумма сделки по уругвайцу – около 25 млн евро).

Отмечается, что на Азмуна претендует целый ряд клубов, в числе которых выделяется «Арсенал».

В текущем сезоне иранец провел 22 матча в и забил 16 голов. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.