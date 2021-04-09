Азмун интересен «Валенсии». Испанцы сперва хотят продать Макси Гомеса за 25 млн евро (El Gol Digital)

Теги Зенит премьер-лига Россия Валенсия Ла Лига возможные трансферы Сердар Азмун Футбол

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает El Gol Digital, в подписании игрока заинтересована «Валенсия», однако трансфер будет зависеть от того, сумеет ли клуб продать нападающего Макси Гомеса (ожидаемая сумма сделки по уругвайцу – около 25 млн евро).

Отмечается, что на Азмуна претендует целый ряд клубов, в числе которых выделяется «Арсенал».

В текущем сезоне иранец провел 22 матча в РПЛ и забил 16 голов. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья