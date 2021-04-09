У «Ливерпуля» убыток в 46 млн фунтов за прошлый финансовый год. За год до этого была 42-миллионная прибыль

«Ливерпуль» отчитался о результатах прошлого финансового года.

За 12-месячный период, завершившийся в мае 2020-го, мерсисайдцы зафиксировали убытки в размере 46 миллионов фунтов до налогообложения.

За год до этого клуб завершил период с прибылью 42 миллиона фунтов. Таким образом, разница за один финансовый год составила 88 миллионов фунтов.

Несмотря на рост выручки от коммерческой деятельности на 29 миллионов фунтов (до 217 миллионов), медиадоходы клубы упали на 59 миллионов (до 202 миллионов фунтов), а выручка от проведения матчей сократилась до 71 миллиона.

Падение доходов «Ливерпуля» объясняется влиянием пандемии коронавируса. По оценкам клуба, общий негативный эффект от пандемии составит 120 миллионов фунтов.

В то же время траты на зарплаты в выросли с 310 миллионов до 325 миллионов фунтов.