«В магазинах не было ничего, только чай на полках. Ребята продукты доставали через клуб». Первый легионер чемпионата СССР о перестройке

Теньо Минчев, выступавший за и ставший первым футболистом-легионером в СССР, вспомнил обстановку в Самаре конца восьмидесятых годов прошлого столетия.

«Приехал в Куйбышев зимой – было чуток холодновато (смеется). Было «минус 15», у нас редко такие морозы бывали. Первым делом позвонил жене и пожаловался на то, что первый раз в жизни увидел столько снега.

Но, с другой стороны, почти сразу мы улетели на 20 дней в Ташкент на сборы, потом вернулись – опять сборы, уже в Одессе, потом третий сбор в Болгарии. Так что я зиму, в общем-то, и не застал.

В остальном проблем особых не было, разве что с моим паспортом, он был международный – когда я летал с командой на игры, приходилось каждый раз проходить через коридор для иностранцев. Но потом мне сделали специальную карту, что у меня контракт с «Крыльями».

Жил на базе, кормили отлично, команда была хорошая – мы тогда заняли первое место во второй лиге, но стыковой матч за выход в первую лигу проиграли, подняться не получилось.

Уровень второй лиги СССР (третья по силе лига страны – примечание Sports.ru) примерно соответствовал второму дивизиону в Болгарии. Судейство тоже адекватное. Такого, когда, например, в Варне нам забили гол с 4-5-метрового офсайда, а судья спокойно показывает на центр, – вот такого не было.

Из нефутбольного запомнилось, что в магазинах не было ничего – как раз шел самый разгар перестройки. Только чай на полках. Ребята продукты в дом доставали через клуб.

Куйбышев вообще был закрытым городом, но мы каждое лето туда приезжали, так что нас все знали – возможно, поэтому каких-то особых проблем с ограничениями у меня не было.

В какие-то передряги тоже особо не попадал – особо и времени гулять по городу не было. Все время занимала подготовка к игре. Проходит матч – а уже через 2 дня всех ребят снова собирают на базе до следующей игры. Да и сама база находилась в отдалении от города», – рассказал болгарин.