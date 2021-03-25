Илкай Гюндоган: «То, что я играю за Германию, не отменяет того, что я турок. Иногда кажется, будто я застрял между двумя странами»

Полузащитник , выросший в Германии в турецкой семье, рассказал о сложностях с самоопределением.

«Были люди, которые удивлялись, насколько хорошо я говорю по-немецки. Я отвечал: «Ну, я вырос в Германии. Стыдно было бы не говорить на этом языке».

Бывало и наоборот. Мои родители турки. Я тоже считаю себя турком. Но некоторые турки говорят: «О, ты турок?»

Это очень плохое ощущение. Я часть обеих стран, но иногда кажется, будто я как бы застрял между ними. Говорят, я не совсем немец. Говорят, я не совсем турок. Кто же я тогда?

Хуже всего было, когда пришлось решать, играть за Германию или Турцию. Я был еще подростком, поэтому не знал, стану ли когда-нибудь большим игроком. Я не мог представить, к какой реакции приведет мое решение. Особенно в Турции, там задаются вопросом, насколько я турок на самом деле. Это так раздражает.

То, что я играю за Германию, не отменяет того, что я турок, понимаете? Но, кажется, некоторым людям очень сложно понять это», – написал Гюндоган в колонке на The Players’ Tribune.

Гюндоган рассказал, что из-за турецкой фамилии ему не хотели сдавать квартиру в Дортмунде