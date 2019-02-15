Гюндоган рассказал, что из-за турецкой фамилии ему не хотели сдавать квартиру в Дортмунде

Полузащитник , ранее выступавший за «Боруссию», рассказал, что ему не хотели сдавать квартиру в из-за турецкой фамилии.

«Когда я приехал в Дортмунд, то мне казалось, что я готов ко всему. Я ошибался. Никогда не забуду, что тогда произошло.

Я искал квартиру в городе и услышал, как эти люди говорили об мне. «Видел эту фамилию? Гюндоган. Она турецкая. Ты уверен, что он может позволить себе эту квартиру?»

Когда я им сказал, что я футболист, то их тон стал совершенно иным. «Ох, сэр, пожалуйста, проходите, посмотрите». И эти люди сами были иммигрантами! Мне было очень грустно», – сказал Гюндоган.

Немец выступал за «Боруссию» с 2011 по 2016 год.