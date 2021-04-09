Нагельсманн в «Баварии» будет получать 8 млн евро в год. «Лейпцигу» выплатят 20 млн

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн возглавит «Баварию».
Мюнхенский клуб согласовал условия контракта с 33-летним специалистом, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.
«Бавария» выплатит «Лейпцигу» компенсацию в размере 20 млн евро за переход тренера.
Сначала мюнхенцы планируют расторгнуть контракт с Ханс-Дитером Фликом, после чего анонсировать приход Нагельсманна. Встреча между Фликом и руководством «Баварии» состоится в ближайшие часы.
Журналист мюнхенской газеты Münchner Merkur Мануэль Бонке утверждает, что с Нагельсманном будет подписан долгосрочный контракт с зарплатой 8 млн евро в год.
Летом у «Баварии» будет новый тренер: Флику надоело бодаться с Салихамиджичем, и он уходит в сборную. На его место хотят Нагельсманна