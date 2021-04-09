Нагельсманн в «Баварии» будет получать 8 млн евро в год. «Лейпцигу» выплатят 20 млн

Главный тренер возглавит «Баварию».

Мюнхенский клуб согласовал условия контракта с 33-летним специалистом, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

выплатит «Лейпцигу» компенсацию в размере 20 млн евро за переход тренера.

Сначала мюнхенцы планируют расторгнуть контракт с , после чего анонсировать приход Нагельсманна. Встреча между Фликом и руководством «Баварии» состоится в ближайшие часы.

Журналист мюнхенской газеты Münchner Merkur Мануэль Бонке утверждает, что с Нагельсманном будет подписан долгосрочный контракт с зарплатой 8 млн евро в год.

Летом у «Баварии» будет новый тренер: Флику надоело бодаться с Салихамиджичем, и он уходит в сборную. На его место хотят Нагельсманна