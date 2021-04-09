В Италии клубы будут исключать из Серии А за участие в сторонних соревнованиях

(FIGC) не допустит клубы, которые останутся в , до соревнований.

На сегодняшнем заседании исполкома FIGC приняли новый пункт правил, который обязывает команды не участвовать в соревнованиях, не одобренных УЕФА и .

Согласие на участие в подобных турнирах повлечет за собой исключение из чемпионатов, в том числе Серии А.

Новое правило включает в себя все соревнования, не входящие в компетенцию FIGC, и ФИФА, соответственно, клубам нужно будет согласовывать участие в предсезонных турнирах.

Напомним, что , и планировали принять участие в европейской Суперлиге.

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