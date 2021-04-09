В Италии клубы будут исключать из Серии А за участие в сторонних соревнованиях

Федерация футбола Италии (FIGC) не допустит клубы, которые останутся в Суперлиге, до соревнований.
На сегодняшнем заседании исполкома FIGC приняли новый пункт правил, который обязывает команды не участвовать в соревнованиях, не одобренных УЕФА и ФИФА.
Согласие на участие в подобных турнирах повлечет за собой исключение из чемпионатов, в том числе Серии А.
Новое правило включает в себя все соревнования, не входящие в компетенцию FIGC, УЕФА и ФИФА, соответственно, клубам нужно будет согласовывать участие в предсезонных турнирах.
Напомним, что «Ювентус», «Милан» и «Интер» планировали принять участие в европейской Суперлиге.
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