В Италии клубы будут исключать из Серии А за участие в сторонних соревнованиях

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Федерация футбола Италии (FIGC) не допустит клубы, которые останутся в Суперлиге, до соревнований.

На сегодняшнем заседании исполкома FIGC приняли новый пункт правил, который обязывает команды не участвовать в соревнованиях, не одобренных УЕФА и ФИФА.

Согласие на участие в подобных турнирах повлечет за собой исключение из чемпионатов, в том числе Серии А. 

Новое правило включает в себя все соревнования, не входящие в компетенцию FIGC, УЕФА и ФИФА, соответственно, клубам нужно будет согласовывать участие в предсезонных турнирах.

Напомним, что «Ювентус», «Милан» и «Интер» планировали принять участие в европейской Суперлиге.

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