Ширера и Анри первыми включили в Зал славы АПЛ

В Зал славы включили первых футболистов.

Ими стали лучший бомбардир в истории лиги , выступавший за и , а также экс-нападающий .

«Зал славы признает и отмечает исключительное мастерство и талант людей, которые украшали Премьер-лигу с момента ее создания в 1992 году. Это самая высокая индивидуальная честь, присуждаемая игрокам Лигой», – говорится в описании Зала славы.

Ширер забил 260 голов за 14 сезонов в Премьер-лиге. Анри забил 175 голов в 258 играх за «Арсенал» в АПЛ – это рекорд клуба, француз занимает шестое место в списке лучших бомбардиров лиги.

Фото: сайт АПЛ