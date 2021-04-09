«Милан» выпал из зоны ЛЧ после разгрома от «Лацио» (0:3). Это 2-е поражение подряд

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В заключительном матче 33-го тура Серии А «Милан» на выезде крупно проиграл «Лацио» (0:3).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

В составе «Лацио» дубль сделал Хоакин Корреа, а последний мяч забил Чиро Иммобиле.

Для «Милана» это 2-е поражение подряд, ранее он проиграл «Сассуоло» (1:2). Миланский клуб в данный момент выпал из зоны Лиги чемпионов, опустившись на 5-е место с 66 очками. У «Наполи» и «Ювентуса» также по 66 баллов, но у них лучше разница забитых и пропущенных мячей.

«Лацио» с 61 очком идет 6-м. 

Лацио – Милан 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
26 апреля, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Корреа, 2:0 – 51 Корреа, 3:0 – 87 Иммобиле.
ЛациоРейна, Лаццари, Ачерби, Раду, Марушич, Лулич (Фарес, 68), Лейва (Катальди, 88), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 88), Корреа (Перейра, 76), Иммобиле (Мурики, 88).
МиланДоннарумма, Кьер (Романьоли, 74), Тео, Томори, Калабрия (Диогу Далот, 69), Беннасер (Тонали, 70), Салемакерс (Браим Диас, 63), Кессиэ, Чалханоглу, Ребич, Манджукич (Рафаэл Леау, 63).
Предупреждения:
Ачерби (19), Милинкович-Савич (57).

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