«Милан» выпал из зоны ЛЧ после разгрома от «Лацио» (0:3). Это 2-е поражение подряд

В заключительном матче 33-го тура Серии А на выезде крупно проиграл (0:3).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

В составе «Лацио» дубль сделал Хоакин Корреа, а последний мяч забил Чиро Иммобиле.

Для «Милана» это 2-е поражение подряд, ранее он проиграл «Сассуоло» (1:2). Миланский клуб в данный момент выпал из зоны Лиги чемпионов, опустившись на 5-е место с 66 очками. У «Наполи» и «Ювентуса» также по 66 баллов, но у них лучше разница забитых и пропущенных мячей.

«Лацио» с 61 очком идет 6-м.

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