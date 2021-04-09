«Милан» выпал из зоны ЛЧ после разгрома от «Лацио» (0:3). Это 2-е поражение подряд

В заключительном матче 33-го тура Серии А «Милан» на выезде крупно проиграл «Лацио» (0:3).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
В составе «Лацио» дубль сделал Хоакин Корреа, а последний мяч забил Чиро Иммобиле.
Для «Милана» это 2-е поражение подряд, ранее он проиграл «Сассуоло» (1:2). Миланский клуб в данный момент выпал из зоны Лиги чемпионов, опустившись на 5-е место с 66 очками. У «Наполи» и «Ювентуса» также по 66 баллов, но у них лучше разница забитых и пропущенных мячей.
«Лацио» с 61 очком идет 6-м.
- Дата проведения
- 26 апреля, 21.45, «Стадио Олимпико»
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Лацио –
Рейна, Лаццари, Ачерби, Раду, Марушич, Лулич (Фарес, 68), Лейва (Катальди, 88), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 88), Корреа (Перейра, 76), Иммобиле (Мурики, 88).
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Милан –
Доннарумма, Кьер (Романьоли, 74), Тео, Томори, Калабрия (Диогу Далот, 69), Беннасер (Тонали, 70), Салемакерс (Браим Диас, 63), Кессиэ, Чалханоглу, Ребич, Манджукич (Рафаэл Леау, 63).
- Предупреждения:
- Ачерби (19), Милинкович-Савич (57).