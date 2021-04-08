Флик объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона. Ожидается, что он возглавит сборную Германии

Главный тренер «Баварии» покинет клуб в конце сезона.

«Я бы хотел расторгнуть контракт с клубом, это так. Причины останутся внутри клуба.

Для меня очень важно было самому сказать об этом команде, потому что слухи уже ходят.

С моим будущим еще не все ясно. Мы не обсуждали работу в сборной. Конечно, любой тренер рассмотрит возможность тренировать сборную , но сперва мне нужно все осмыслить. Последние недели непросто мне дались. Вот почему было очень важно самому обо всем сказать клубу и моей команде», – заявил Флик.

Контракт 56-летнего специалиста с «Баварией» рассчитан до 2023 года. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что Флик, вероятно, возглавит сборную после ухода Йоахима Лева.

Ранее сообщалось, что команду в случае ухода Флика могут возглавить , или иные кандидаты.

Флик приступил к работе с «Баварией» в 2019 году после увольнения Нико Ковача. За это время он выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и ЧМ среди клубов.

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