Семак о возможном чемпионстве в игре с «Локомотивом»: «Главное – выиграть, неважно где. Нужно постараться выиграть матч»

Главный тренер прокомментировал победу над «Ротором» (6:0) в матче чемпионата , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Игра получилась с точки зрения движения, создания моментов, играли активно.

Единственное – не получилось быстро забить, чтобы игра немножко раскрылась, тогда было бы проще. Давление должно было воплотиться в голы, что и случилось во втором тайме.

Сегодня ребята играли хорошо. Молодцы, поздравляю с заслуженной и яркой победой.

– Связано ли присутствие и на скамейке с тем, что они могли получить лишнюю желтую карточку?

– Кузяева – да. Он прекрасно выглядел в последнее время. Терять его перед «Локомотивом» было крайне нежелательно.

Мы попытались внести свежесть, дать возможность кому-то отдохнуть, кому-то проявить себя.

– Насколько для вас принципиально выиграть чемпионат на домашнем поле в матче с «Локомотивом»?

– Главное – выиграть, неважно где. Думаем только о следующей игре. Нужно постараться ее выиграть.

– Сегодня не было Азмуна, при этом были Мостовой и Малком, которым, по вашему мнению, удобнее играть в 4-3-3. Почему оставили 4-4-2?

– Мы думали о 4-3-3, но сейчас в очень хорошей форме. Поэтому были 4-2-3-1.

– Как относились к тому, что в первом тайме команда пыталась буквально завести мяч в ворота?

– Было достаточно дальних ударов. Где-то переигрывали, но играл очень низко, не всегда получалось использовать зоны.

Сегодня атаковали разнообразно, создавали после стандартов, быстрых атак, позиционных. Разнообразие присутствовало.

– Как относитесь к такой результативности перед ?

– Хорошая результативность – всегда хорошо.

Должны много создавать и забивать, сегодня получалось много забивать. Мы работаем над тем, чтобы играть активно с первой до последней минуты, – сказал Семак.