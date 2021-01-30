Семак о возможном чемпионстве в игре с «Локомотивом»: «Главное – выиграть, неважно где. Нужно постараться выиграть матч»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ротором» (6:0) в матче чемпионата РПЛ, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– Игра получилась с точки зрения движения, создания моментов, играли активно.
Единственное – не получилось быстро забить, чтобы игра немножко раскрылась, тогда было бы проще. Давление должно было воплотиться в голы, что и случилось во втором тайме.
Сегодня ребята играли хорошо. Молодцы, поздравляю с заслуженной и яркой победой.
– Связано ли присутствие Далера Кузяева и Вячеслава Караваева на скамейке с тем, что они могли получить лишнюю желтую карточку?
– Кузяева – да. Он прекрасно выглядел в последнее время. Терять его перед «Локомотивом» было крайне нежелательно.
Мы попытались внести свежесть, дать возможность кому-то отдохнуть, кому-то проявить себя.
– Насколько для вас принципиально выиграть чемпионат на домашнем поле в матче с «Локомотивом»?
– Главное – выиграть, неважно где. Думаем только о следующей игре. Нужно постараться ее выиграть.
– Сегодня не было Азмуна, при этом были Мостовой и Малком, которым, по вашему мнению, удобнее играть в 4-3-3. Почему оставили 4-4-2?
– Мы думали о 4-3-3, но сейчас Себастьян Дриусси в очень хорошей форме. Поэтому были 4-2-3-1.
– Как относились к тому, что в первом тайме команда пыталась буквально завести мяч в ворота?
– Было достаточно дальних ударов. Где-то переигрывали, но «Ротор» играл очень низко, не всегда получалось использовать зоны.
Сегодня атаковали разнообразно, создавали после стандартов, быстрых атак, позиционных. Разнообразие присутствовало.
– Как относитесь к такой результативности перед «Локомотивом»?
– Хорошая результативность – всегда хорошо.
Должны много создавать и забивать, сегодня получалось много забивать. Мы работаем над тем, чтобы играть активно с первой до последней минуты, – сказал Семак.