«Для наших армянских героев 🇦🇲 🙏». Мхитарян о победе в матче с «Пармой»

Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян посвятил победу в матче с «Пармой» (3:0), в котором он оформил дубль, участникам конфликта в Нагорном Карабахе.

«Для наших армянских героев 🇦🇲🙏🇦🇲», – написал Мхитарян в твиттере, добавив хештег #StandingStrong («Оставаясь сильными»).

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. 10 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в регионе, в соответствии с которым стороны должны были остановиться на занятых позициях и обменяться пленными.