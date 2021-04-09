Данило: «Роналду злится, когда не забивает. Но он знает, что командные цели важнее личных»

Защитник Данило высказался об эмоциональном поведении своего одноклубника в последних матчах.

«Таков Криштиану, в этом нет ничего нового. Таким он был в «Реале», здесь он такой же. Ему нужно забивать, чтобы чувствовать себя счастливее. Он злится, когда он не забивает.

Несмотря на то, что он много забил за свою карьеру, он всегда хочет продолжать забивать, у него все еще есть эта мотивация.

Но Криштиану знает, что командные цели важнее его личных, поэтому на следующий день после любого матча он уже сосредоточен на победе в следующем», – сказал .

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