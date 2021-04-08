Пирло о Роналду, который не прыгнул во время штрафного: «Оценим, ставить ли его в стенку. Такое случается»

Главный тренер ответил на вопрос о том, не стоит ли прекратить ставить форварда в стенку при штрафных соперника.

В игре с «Пармой» (3:1) португалец стал единственным игроком «Юве» в стенке, кто не выпрыгнул во время удара Гастона Бругмана, Криштиану также закрыл лицо. Бругман забил прямым ударом.

«К сожалению, такие вещи случаются. Мы оценим, как поступить в следующих матчах и стоит ли ставить его в стенку», – цитирует Пирло Goal.com со ссылкой на Sky Sport Italia.