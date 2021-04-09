«Зенит» планирует продлить контракты с Азмуном и Луневым

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«Зенит» намерен продлить контракты с форвардом Сердаром Азмуном и вратарем Андреем Луневым, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, близкий клубу.

«В ближайшее время «Зенит» намерен завершить с Андреем Луневым переговоры по новому контракту. Ожидается, что стороны переподпишут соглашение до конца чемпионата.

Также будет предложен новый контракт Сердару Азмуну. Но это произойдет уже после окончания сезона. В настоящее время руководство клуба не хочет, чтобы игрока что-то отвлекало от матчей», – сообщил источник.

Статистику Азмуна можно найти здесь, Лунева – здесь.

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