«Зенит» планирует продлить контракты с Азмуном и Луневым

намерен продлить контракты с форвардом и вратарем , сообщает Sport24 со ссылкой на источник, близкий клубу.

«В ближайшее время «Зенит» намерен завершить с Андреем Луневым переговоры по новому контракту. Ожидается, что стороны переподпишут соглашение до конца чемпионата.

Также будет предложен новый контракт Сердару Азмуну. Но это произойдет уже после окончания сезона. В настоящее время руководство клуба не хочет, чтобы игрока что-то отвлекало от матчей», – сообщил источник.

Статистику Азмуна можно найти здесь, Лунева – здесь.