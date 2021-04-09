Зобнин о 0:3 с «Уфой»: «Понимаем, что опозорились. Такого не должно было произойти»

Полузащитник «Спартака» высказался о поражении от «Уфы» в матче .

– Злободневная тема – наше поражение 0:3 от «Уфы». Доменико Тедеско считает, что игроки раньше времени стали думать о следующем матче против ЦСКА.

– Лично я о дерби не думал. За победу в матче с «Уфой» дают те же три очка. Но мы принимали очень много неправильных решений на поле. План, который готовили, не сработал. Когда эмоции остыли, разобрали ошибки.

– Ты был в этом матче капитаном. Что сказал команде после такой неудачи?

– В словах не было необходимости. Да и что скажешь после 0:3 дома? От «Уфы»… Мы понимаем, что опозорились. Такого не должно было произойти.

– За два сезона ни разу не обыграл «Уфу». Чем она так неудобна?

– У нас и с «Ростовом» была неприятная серия, и с «Уралом». Играть с командами, которые низко обороняются и выходят за счет контратак, всегда тяжело. В воскресенье «Уфа» победила за счет сильной агрессии и четкого плана, – сказал Зобнин.