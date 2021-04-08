УЕФА может перенести часть освободившихся матчей Евро-2020 в Англию в благодарность за помощь в борьбе с Суперлигой (The Telegraph)

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УЕФА может перенести часть матчей Евро-2020 в Лондон, сообщает The Telegraph.

Ранее стало известно, что игры турнира не примет Бильбао. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено об исключении Дублина из числа городов-хозяев турнира.

Часть этих игр могут передать «Уэмбли» в благодарность за активную работу Футбольной ассоциации Англии (ФА) и ее главы Марка Буллингема по противодействию Суперлиге Европы.

В то же время Англия, вероятно, получит не все освободившиеся матчи, так как УЕФА хочет поощрить страны, которые допустят значительный процент болельщиков на трибуны, в частности, Россию.

Евро-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Изначально турнир должен был пройти в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге.

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