УЕФА может перенести часть освободившихся матчей Евро-2020 в Англию в благодарность за помощь в борьбе с Суперлигой (The Telegraph)

УЕФА может перенести часть матчей в Лондон, сообщает The Telegraph.

Ранее стало известно, что игры турнира не примет Бильбао. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено об исключении Дублина из числа городов-хозяев турнира.

Часть этих игр могут передать в благодарность за активную работу Футбольной ассоциации Англии (ФА) и ее главы Марка Буллингема по противодействию .

В то же время Англия, вероятно, получит не все освободившиеся матчи, так как хочет поощрить страны, которые допустят значительный процент болельщиков на трибуны, в частности, Россию.

Евро-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Изначально турнир должен был пройти в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге.