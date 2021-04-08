Лапорта сообщил Тебасу о создании Суперлиги за 3 дня до заявления клубов-основателей. Глава Ла Лиги передал сведения Чеферину

Президент «Барселоны» рассказал главе Ла Лиги Хавьеру Тебасу о планах по созданию за несколько дней до официального объявления о новом турнире.

В прошлый четверг, 15 апреля, Лапорта и Тебас встретились на праздничном ужине. Глава Ла Лиги прибыл туда, чтобы поздравить менеджера с победой на выборах президента «Барселоны».

В ходе общения Лапорта рассказал Тебасу о планах по созданию Суперлиги и сообщил, что шесть клубов уже подтвердили намерение участвовать в турнире.

После ужина президент Ла Лиги сообщил эти сведения главам национальных футбольных федераций, руководителям некоторых европейских топ-клубов и президенту УЕФА Александеру Чеферину, пишет Daily Mail со ссылкой на The New York Times.

О создании Суперлиги было объявлено в ночь с воскресенья на понедельник. Однако уже через два дня шесть английских клубов объявили о выходе из состава участников турнира.

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