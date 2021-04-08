Лапорта сообщил Тебасу о создании Суперлиги за 3 дня до заявления клубов-основателей. Глава Ла Лиги передал сведения Чеферину

Теги Барселона Ла Лига УЕФА Жоан Лапорта Хавьер Тебас Александер Чеферин Суперлига Европы Футбол

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал главе Ла Лиги Хавьеру Тебасу о планах по созданию Суперлиги Европы за несколько дней до официального объявления о новом турнире.

В прошлый четверг, 15 апреля, Лапорта и Тебас встретились на праздничном ужине. Глава Ла Лиги прибыл туда, чтобы поздравить менеджера с победой на выборах президента «Барселоны».

В ходе общения Лапорта рассказал Тебасу о планах по созданию Суперлиги и сообщил, что шесть клубов уже подтвердили намерение участвовать в турнире.

После ужина президент Ла Лиги сообщил эти сведения главам национальных футбольных федераций, руководителям некоторых европейских топ-клубов и президенту УЕФА Александеру Чеферину, пишет Daily Mail со ссылкой на The New York Times.

О создании Суперлиги было объявлено в ночь с воскресенья на понедельник. Однако уже через два дня шесть английских клубов объявили о выходе из состава участников турнира. 

Суперлигу погубила самонадеянность Переса и Аньелли. Но даже их лицемерие не остановит новые бегства

«Угрозы, оскорбления – как будто мы кого-то убили, сбросили атомную бомбу». Перес уверен, что Суперлига еще будет

Опрос

Вы рады краху Суперлиги?
98811 голосов
Да
70%
Лига чемпионов УЕФА
Нет
30%
Флорентино Перес

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья