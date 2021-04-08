Вернблум о переговорах с ЦСКА: «Пришлось выкладывать все, что знал о России – «Преступление и наказание», хоккей, что их все боятся на Западе»

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился подробностями о переходе в армейский клуб в 2012 году из АЗ.

Во время переговоров швед сообщил, что целиком прочитал «Преступление и наказание» Федора Достоевского.

«Я читал ее в школе. Хорошая книга, офигенно большая. Пришлось выкладывать все, что я знал о России – эта книга, хоккей, что их все боятся на Западе.

Переезд в Нидерланды был очень хорош в финансовом плане, но переезд в Россию был вообще сумасшедшим. Я сказал жене, что если мы переедем туда, то у нас все будет хорошо. Нам больше не нужно думать о будущем наших детей.

Говорить, что не думаешь о деньгах, – чушь. Когда видишь нули и начинаешь считать, то сидишь с улыбкой и радуешься. Когда я был маленьким, никогда не думал, что заработаю столько игрой в футбол», – сказал швед в подкасте своего агента.