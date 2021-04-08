Роман Бабаев: «ЦСКА не отказывается от борьбы за второе место. Задача-минимум – третье место»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о целях команды на концовку сезона .

– Какая позиция по итогам чемпионата в данный момент будет для команды удовлетворительной?

– Пока мы еще не отказываемся от борьбы за второе место, хотя, конечно, это будет непросто по объективным причинам. Скажем так, задача-минимум – третье место, задача-максимум – второе.

– Наступила ли ясность по контрактам, сроки действия которых истекают?

– Пока нет. После сезона мы с Ивицей [Оличем] планируем сесть и обсудить все эти вопросы, – сказал Бабаев.