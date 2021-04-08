Вадим Карпов: «В ЦСКА все классные, но шутки для меня старые, не понимаю. Слушают «Руки вверх», прямо как мой батя»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Чемпионат.com Вадим Карпов музыка Футбол

Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал об общении с одноклубниками и музыкальных предпочтениях.

– Кайфуешь от игры в РПЛ?

– Смотря с какой стороны. Психологически бывает непросто, но я пофигист по жизни, поэтому справляюсь.

– В чем проявляется пофигизм?

– Не особо загоняюсь после неудачных матчей. Спокойнее, чем другие. В самолете сплю. Знаю, что все получится.

– Какую музыку слушаешь?

– Русский и американский рэп: Young Thug, Kodak Black, Rocket, Pop Smoke, MAYOT. Ты вряд ли их знаешь.

– А что слушают в команде игроки постарше?

– «Руки вверх», прямо как мой батя в машине.

– Как тебе коллектив, где ты самый младший?

– Претензий нет никаких, все классные. Правда, можно поменьше шутить. Их шутки примерно как у тебя – старые для меня. Я их просто не понимаю. А они не поймут мои, поэтому я не шучу, – сказал 18-летний игрок.

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