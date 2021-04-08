Вадим Карпов: «В ЦСКА все классные, но шутки для меня старые, не понимаю. Слушают «Руки вверх», прямо как мой батя»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал об общении с одноклубниками и музыкальных предпочтениях.
– Кайфуешь от игры в РПЛ?
– Смотря с какой стороны. Психологически бывает непросто, но я пофигист по жизни, поэтому справляюсь.
– В чем проявляется пофигизм?
– Не особо загоняюсь после неудачных матчей. Спокойнее, чем другие. В самолете сплю. Знаю, что все получится.
– Какую музыку слушаешь?
– Русский и американский рэп: Young Thug, Kodak Black, Rocket, Pop Smoke, MAYOT. Ты вряд ли их знаешь.
– А что слушают в команде игроки постарше?
– «Руки вверх», прямо как мой батя в машине.
– Как тебе коллектив, где ты самый младший?
– Претензий нет никаких, все классные. Правда, можно поменьше шутить. Их шутки примерно как у тебя – старые для меня. Я их просто не понимаю. А они не поймут мои, поэтому я не шучу, – сказал 18-летний игрок.