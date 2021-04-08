9 клубов Ла Лиги выйдут на матчи в футболках со словами «Заслужите» в рамках акции против Суперлиги

Клубы Ла Лиги, не приглашенные в состав участников европейской Суперлиги, проведут акцию против турнира.

Игроки «Валенсии», «Кадиса», «Осасуны», , «Алавеса», «Севильи», «Леванте», и «Бетиса» выйдут на поле в футболках с надписью «Лига чемпионов – заслужите» на английском и испанском языках.

Кроме того, такое сообщение будет отображаться на табло и экранах стадионов.

На данный момент из 12 клубов-основателей о выходе из турнира не объявили только и . Сегодня «Кадис» пример «Реал».