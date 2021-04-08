9 клубов Ла Лиги выйдут на матчи в футболках со словами «Заслужите» в рамках акции против Суперлиги

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Вильярреал Атлетик Бетис Леванте Ла Лига Алавес Кадис игровая форма Суперлига Европы Футбол

Клубы Ла Лиги, не приглашенные в состав участников европейской Суперлиги, проведут акцию против турнира.

Игроки «Валенсии», «Кадиса», «Осасуны», «Вильярреала», «Алавеса», «Севильи», «Леванте», «Атлетика» и «Бетиса» выйдут на поле в футболках с надписью «Лига чемпионов – заслужите» на английском и испанском языках.

Кроме того, такое сообщение будет отображаться на табло и экранах стадионов. 

На данный момент из 12 клубов-основателей Суперлиги о выходе из турнира не объявили только «Реал» и «Барселона». Сегодня «Кадис» пример «Реал».

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья