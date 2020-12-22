Агент Карреры: «Массимо будет готов вернуться в Россию. «Спартак» пока с нами не связывался»

Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы бывшего главного тренера , который был уволен из «Бари» позавчера, высказался о будущем своего клиента.

«Массимо будет готов вернуться в Россию. Но в данный момент нет никакой конкретики относительно этого вопроса, пока что «Спартак» не выходил с нами на связь.

Как не было интереса с их стороны и по поводу Дженнаро Гаттузо», – заявил Д’Амико.

Каррера был главным тренером «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат России.