Президент «Вильярреала» о Пересе: «Эгоист, эгоист и еще раз эгоист. Он думает только о «Реале». Мы не должны спасать его»

Теги Реал Мадрид Вильярреал Атлетико Ла Лига Sports.ru Фернандо Роиг Флорентино Перес Суперлига Европы Футбол

Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг раскритиковал главу «Реала» Флорентино Переса, который был председателем Суперлиги Европы.

«Эгоист, эгоист и еще раз эгоист. Он думает только о «Реале». К тому же «Вильярреал» не должен приходить и спасать его.

Суперлига – это заблуждение. Любой проект, в котором клубы получают что-то не за спортивные заслуги, не имеет смысла.

Из Ла Лиги никого не выгоняют. Я не общался ни с кем из этих трех клубов. Нам бы стоило поговорить друг с другом, но они вообще не принимают нас в расчет.

Недавно «Атлетико» просил «Вильярреал» об одолжении, они звонили, чтобы обсудить ситуацию, но сейчас мне никто не звонил», – сказал Роиг.

Клубы АПЛ официально вышли из Суперлиги, «Интер» тоже близок, проект приостановлен. Здесь все детали развала

Как празднуют развал Суперлиги: пьют вино, постят надгробия, издеваются над Пересом

Протест, который добил Суперлигу: в Лондоне вынудили уйти «Челси», следом отказались и остальные

Суперлига не сдается: обещают пересмотреть формат, чтобы вернуться и спасать футбол дальше

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья