Президент «Вильярреала» о Пересе: «Эгоист, эгоист и еще раз эгоист. Он думает только о «Реале». Мы не должны спасать его»

Президент Фернандо Роиг раскритиковал главу «Реала» , который был председателем .

«Эгоист, эгоист и еще раз эгоист. Он думает только о . К тому же «Вильярреал» не должен приходить и спасать его.

Суперлига – это заблуждение. Любой проект, в котором клубы получают что-то не за спортивные заслуги, не имеет смысла.

Из Ла Лиги никого не выгоняют. Я не общался ни с кем из этих трех клубов. Нам бы стоило поговорить друг с другом, но они вообще не принимают нас в расчет.

Недавно просил «Вильярреал» об одолжении, они звонили, чтобы обсудить ситуацию, но сейчас мне никто не звонил», – сказал Роиг.

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