«Арсенал» – фанатам после выхода из Суперлиги: «Мы совершили ошибку и просим прощения. Мы вас услышали»

обратился к своим болельщикам с открытым письмом по поводу выхода из .

«В последние несколько дней мы в очередной раз убедились, как глубоки чувства фанатов со всего мира к нашему великому клубу и к игре, которую мы любим. Нам и не нужно было об этом напоминать, но реакция в последние дни дала нам основу для рефлексии и основательных размышлений.

Мы никогда и не стремились заставлять вас страдать, однако когда нам пришло приглашение вступить в Суперлигу, мы, осознавая отсутствие уверенности в проекте, не хотели быть отстающими и думали о том, как обеспечить «Арсеналу» достойное будущее.

После того, что мы услышали от вас и от футбольного сообщества в целом за последние дни, мы решили покинуть Суперлигу. Мы совершили ошибку и мы просим прощения за нее.

Мы осознаем: понадобится время, чтобы снова заслужить вашу веру в то, что мы делаем и для чего работаем в «Арсенале», но разрешите нам быть честными: мы решили войти в Суперлигу, только чтобы защитить будущее «Арсенала». Будущее клуба, который вы так любите. И игры, которую мы все так любим – за счет финансовой стабильности.

Стабильность очень важна для того, чтобы игра процветала, и мы продолжим делать все, чтобы наш клуб и футбол в целом был в безопасности, она ведь так нужна, чтобы двигаться вперед. Систему нужно исправить. Нам нужно действовать вместе, чтобы выработать решения, которые сохранят наше будущее.

И наконец – мы осознаем, что создали очень тревожную ситуацию в концовке настолько трудного для всех нас сезона. Наша цель – всегда принимать правильные решения на благо этого великого футбольного клуба, защищать его будущее и продвигать его вперед.

Однако в этом случае мы приняли неправильное решение и теперь это полностью понимаем. Мы вас услышали», – говорится в письме лондонского клуба.

Клубы АПЛ и «Интер» официально вышли из Суперлиги, «Барса» тоже близка, проект приостановлен. Здесь все детали развала