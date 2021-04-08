Перес о Суперлиге: «Было нетрудно убедить Лапорту. Это ради будущего «Барселоны»

Президент Флорентино Перес рассказал, как повлиял на избранного президентом «Барселоны» по поводу Суперлиги.

«Мне не составило труда убедить Лапорту, потому что когда вы разговариваете с ответственными людьми, не может быть двух мнений.

в тяжелой ситуации, и я знаю, что это ради будущего «Барселоны. С экономической точки зрения это спасет весь футбол», – заявил Перес.

Что мы узнали о Суперлиге в понедельник? «Баварии» и «Боруссии» там не будет, игрокам и тренерам ничего не говорили