«Челси» и «Ман Сити» сомневаются в участии в Суперлиге (The Guardian)

Стало известно, какие английские клубы могут отказаться от участия в Суперлиге.

По данным The Guardian, сомнения есть у и . Отмечается, что среди основателей есть два лагеря: тех, кто до конца будет стоять за идею, и тех, кто присоединился к Суперлиге, видя в этом финансовую выгоду.

«Челси» и «Сити» относятся ко второй группе, и реакция , и болельщиков вынудила их засомневаться, сообщается со ссылкой на руководителя одного из других участников Суперлиги.

«Я не получу никакой выгоды от Суперлиги – просто хочу спасти футбол». Перес дал программное интервью