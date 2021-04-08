«Челси» и «Ман Сити» сомневаются в участии в Суперлиге (The Guardian)

Стало известно, какие английские клубы могут отказаться от участия в Суперлиге.
По данным The Guardian, сомнения есть у «Челси» и «Манчестер Сити». Отмечается, что среди основателей есть два лагеря: тех, кто до конца будет стоять за идею, и тех, кто присоединился к Суперлиге, видя в этом финансовую выгоду.
«Челси» и «Сити» относятся ко второй группе, и реакция ФИФА, УЕФА и болельщиков вынудила их засомневаться, сообщается со ссылкой на руководителя одного из других участников Суперлиги.
«Я не получу никакой выгоды от Суперлиги – просто хочу спасти футбол». Перес дал программное интервью