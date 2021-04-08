«Аталанта» и еще два клуба призвали исключить «Ювентус», «Милан» и «Интер» из Серии А

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Несколько команд Серии А призвали исключить из турнира «Ювентус», «Милан» и «Интер» из-за их присоединения к европейской Суперлиге.

Вчера на экстренном собрании клубов Серии А с подобным предложением выступили «Аталанта», «Верона» и «Кальяри», сообщает Goal со ссылкой на La Repubblica.

Клубы Серии А, которые намерены выступать в Суперлиге, до старта турнира не хотят покидать турниры внутри Италии.

Отметим, что «Ювентус», «Милан» и «Интер» на троих завоевали 72 скудетто.

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