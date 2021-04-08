У «Баварии» и «Боруссии» будет 30 дней, чтобы принять приглашение в Суперлигу. У «ПСЖ» – 14

У «Баварии», дортмундской и еще есть возможность войти в число участников европейской Суперлиги.

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал соглашение, подписанное клубами-создателями турнира.

В нем сказано, что «Бавария», «ПСЖ» и «Боруссия» могут стать клубами-основателями Суперлиги. Чтобы принять приглашение для участия в турнире, немецким клубам отведут 30 дней. У парижан будет 14 дней.

При этом не уточняется, было ли уже направлено соответствующее приглашение.

Ранее стало известно, что указанные клубы отказались участвовать в Суперлиге.

Соглашение о создании нового турнира заключили 12 клубов. «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм» войдут в Суперлигу как клубы-основатели.

Диснеефикация футбола. Откуда взялась Суперлига?

УЕФА и топ-клубы слишком нужны друг другу. Даже если Суперлига неизбежна, нынешний план слишком сырой

Германия против Суперлиги: «Бавария» и «Боруссия» выбрали сторону УЕФА и поддержали реформу ЛЧ