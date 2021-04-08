Дюков о Суперлиге: «Она разрушит устойчивую систему футбола, в основе которой равенство и интересы всех. РФС поддерживает УЕФА»

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Президент РФС Александр Дюков озвучил позицию союза о создании европейской Суперлиги.

«РФС поддерживает позицию УЕФА, европейских федераций и лиг, болельщиков по всему миру, которые выступают против создания Суперлиги.

Эта идея противоречит базовым ценностям не только футбольного, но и всего европейского сообщества.

Новый турнир полностью разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии; поставит под удар перспективы сборных команд и их игроков; перечеркнет многолетнюю работу УЕФА и ФИФА.

Мы надеемся, что клубы и лиги займут единую позицию и не поставят под угрозу целостность соревнований», – сказал Дюков.

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