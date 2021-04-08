Клубы, связанные с Суперлигой, проигнорировали экстренное собрание Ассоциации европейских клубов. «Бавария» и «ПСЖ» его посетили

провела экстренное совещание в связи с информацией о возможном создании .

Как сообщает журналист Саймон Стоун, ни один из 12 клубов, которые связывают с новым проектом, не откликнулся на приглашение принять участие в совещании. В то же время отмечается, что на мероприятии присутствовали представители «Баварии» и .

На собрании, руководство которым взял на себя генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар, были подтверждены договоренности касательно реформы Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что организацию Суперлиги поддерживают «МЮ», «Реал», «Барселона», «Ювентус» и еще 8 ведущих команд Европы.

Федерация футбола Франции: «Мечты олигархов о гегемонии приведут к исчезновению системы, позволившей футболу добиться беспрецедентного развития»