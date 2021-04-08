Олич об 1:2 с «Сочи»: «Тренер не может за неделю-две все исправить. Верю в эту команду, у ЦСКА хорошие игроки»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался после поражения от (1:2) в 26-м туре РПЛ.

– Оцените шансы ЦСКА на еврокубки.

– Осталось четыре игры. Знали, что будет тяжелый сезон. Надо смотреть на следующую игру и на то, чему нас научит эта игра.

– Что нужно исправить?

– У нас много работы. Видел это с первого дня. Тренер ни одной команды не может за неделю-две все исправить. Верю в эту команду, у нас хорошие игроки.

Нужно вынести урок и готовиться к следующей игре. Попробуем победить, – сказал Олич.

ЦСКА, набрав 46 очков, занимает пятое место в таблице Премьер-лиги.