Гвардиола о 0:1 с «Челси»: «Нелегко обыграть команду, которая защищается ввосьмером на своей трети»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги полуфинальной игры Кубка Англии с «Челси» (0:1).

«Последние 15 минут мы провели хорошо. Поздравляю «Челси», игра была равной. Нам не удавалось врываться в нужные зоны, иногда мы выходили к нужным позициям, но не создавали опасности.

Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол, особенно хорошо начали играть после выхода Фила Фодена и Гюндогана. Нелегко обыграть команду, которая защищается ввосьмером на своей трети поля.

В целом мы хорошо контролировали мяч, моментов было у нас не так много, но больше, чем у соперника», – заявил Гвардиола.

Тухель впервые обыграл Гвардиолу в карьере тренера. Было 4 поражения и ничья

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