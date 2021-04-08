Гвардиола о 0:1 с «Челси»: «Нелегко обыграть команду, которая защищается ввосьмером на своей трети»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги полуфинальной игры Кубка Англии с «Челси» (0:1).
«Последние 15 минут мы провели хорошо. Поздравляю «Челси», игра была равной. Нам не удавалось врываться в нужные зоны, иногда мы выходили к нужным позициям, но не создавали опасности.
Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол, особенно хорошо начали играть после выхода Фила Фодена и Гюндогана. Нелегко обыграть команду, которая защищается ввосьмером на своей трети поля.
В целом мы хорошо контролировали мяч, моментов было у нас не так много, но больше, чем у соперника», – заявил Гвардиола.
Тухель впервые обыграл Гвардиолу в карьере тренера. Было 4 поражения и ничья