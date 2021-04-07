Гвардиола об ЛЧ: «Работаешь 10 месяцев, а судят по одной игре. Вылетаешь – сезон признают провальным. Несправедливо»

Главный тренер высказался о значении выхода в полуфинал для клуба.

«Это важно для клуба, нельзя это отрицать. Это суровый турнир. Работаешь 10 месяцев, а судят по одной игре. Вылетаешь из турнира – и сезон признают провальным, для клуба это считается катастрофой. Это несправедливо.

Нельзя судить, чего эти парни добились за 4-5 лет. Но психологически для всех нас – игроков, меня, персонала, генерального директора – пройти в полуфинал было необходимо. Теперь мы хотим большего», – сказал Гвардиола.

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