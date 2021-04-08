Роналду пропустит матч с «Аталантой» из-за мышечной травмы

Нападающий пропустит матч Серии А с «Аталантой» из-за травмы, сообщил главный тренер клуба .

«У нас будет отсутствовать важный игрок. Роналду не примет участия в матче из-за проблем с мышцей-сгибателем [бедра]. Было бы слишком рискованно везти его в Бергамо.

Мы надеемся, что Криштиану будет готов к среде. Проблема возникла после последней игры [с «Дженоа»].

На этой неделе он не смог работать так, как хотел, и мы решили не рисковать. В старте выйдет Дибала», – сказал тренер.

С 25 голами в 27 матчах Роналду лидирует в списке бомбардиров Серии А.