Тони о Роналду, бросившем футболку: «Великий чемпион должен подавать пример. Я не впечатлен его отношением к команде»

Бывший форвард сборной Италии Лука Тони высказался о поведении форварда «Ювентуса» .

Уходя с поля после матча с «Дженоа» (3:1), португалец снял с себя футболку и бросил ее на газон. Сообщалось, что это мог быть подарок болбою.

– Роналду всегда в центре внимания, даже если «Юве» побеждает, а он не забивает. На чьей вы стороне в истории с футболкой, подаренной болбою после матча с «Дженоа»?

– Роналду очень важный игрок для , он лучший бомбардир лиги, он много забивает. Но я не впечатлен его отношением к команде. Когда я играл, я был очень эгоистичным, но если я не забивал, я все равно оставался на поле, чтобы отпраздновать победу. Я скрывал разочарование и держал его в себе.

Независимо от того, случайно это произошло или нет, ты не бросаешь футболку, а отдаешь ее. Великий чемпион должен подавать пример. Так Роналду избежал бы даже малейших пересудов, – сказал чемпион мира.