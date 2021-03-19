Неймар будет получать 30 млн евро в год по новому контракту с «ПСЖ»

Бразильский нападающий договорился с о продлении контракта.

По новому соглашению с клубом футболист будет зарабатывать 30 миллионов евро в год.

Срок контракта рассчитан до 2026 года, в него включена опция продления соглашения еще на сезон, пишет журналист Николо Скира.

«ПСЖ» официально объявит о подписании нового контракта с 29-летним форвардом в ближайшие дни.

В этом сезоне футболист провел 13 матчей в Лиге 1, забил 6 мячей и сделал 3 голевые передачи. Его статистику можно найти здесь.

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