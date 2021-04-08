«УЕФА должен был дисквалифицировать Куделу минимум на год, а не на символические 10 игр». Юрист Камара о бане

Амер Анвар, юрист хавбека , прокомментировал дисквалификацию защитника Ондржея Куделы на 10 матчей за расистские оскорбления в адрес клиента.

«УЕФА должен был дисквалифицировать Куделу минимум на год, а не выписать символический бан на 10 матчей.

Мы твердо убеждены, что УЕФА должен был послать куда более мощный сигнал, что такое отвратительное поведение недопустимо на футбольном поле.

Нет другого места работы, где бы мирились с таким расистским поведением. К сожалению, УЕФА в очередной раз выставил на посмешище свои заявления о том, что они хотят искоренить расизм в футболе», – говорится в заявлении юриста.