Андрей Аршавин: «Останься Захарян в «Зените», играл бы в молодежном составе, а он выступает за основу «Динамо». Для всего российского футбола это лучше»

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» высказался о хавбеке «Динамо» .

– Отец Захаряна заявил, что в какой-то момент не проявил должного внимания к его сыну, и сейчас в семнадцать лет парень выступает за основу . Что правильнее – воспитать своего Захаряна или вовремя распознать, увидеть и пригласить к себе в возрасте двенадцати, четырнадцати лет?

– Глобально так все и поступают, особенно в Москве, просто перетягивая к себе в нужное время в нужном месте футболистов по юношам, уже ближе к главной команде. Очень трудно воспитать футболиста с семи лет, сложно найти таланты, которых все равно мало.

Захарян – большой талант, с высокой долей вероятности можно говорить, что он станет основным игроком сборной России. Мы обсуждали этот случай, произошедший в нашей академии. Захарян был у нас лет в тринадцать. На тот момент человек, принимавший решение, не разглядел его талант.

С другой стороны, это сделать было очень сложно. Останься Захарян у нас, он максимум, наверное, играл бы в молодежном составе, возможно, в «Зените-2». А сейчас он выступает за основу «Динамо». Для всего российского футбола это лучше, что он там, а не здесь, в молодежной команде.

– Получается, это проблема «Зенита»?

– Отчасти да.

– Но вас же нашли в свое время и довели до уровня капитана сборной России!

– А меня не искали, я сам пришел в семь лет, меня не надо было никуда перетягивать.

– И тем не менее вы прошли всю структуру «Зенита», от первенства города до основного состава.

– Да, я прошел, – сказал Аршавин в программе «Такой футбол» на канале «Санкт-Петербург».

Аршавин считает, что Захарян в 17 лет сильнее, чем он: «Даже в 19 лет я по 20-30 минут играл в РПЛ, а он почти в основе»