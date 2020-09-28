Гонсало Игуаин: «Месси и Роналду ощущали, что могут на меня положиться. Я понимал, что им нравится»

Теги Криштиану Роналду Ювентус МЛС Барселона Лионель Месси Гонсало Игуаин Интер Майами Футбол

Бывший форвард «Реала» Гонсало Игуаин, сейчас выступающий за «Интер Майами», высказался о нападающих Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

«Из тех, кто играл с ними обоими, я провел больше всего матчей, и это потому, что я понимал, что им нравится, что не нравится, в каких случаях они чувствуют себя более комфортно, в каких – менее.

И я думаю, что во мне им нравилось – не хотелось бы прозвучать самонадеянно – то, что я не стремился полностью зависеть от них. Когда рядом с ними футболист, на 100% зависящий от них, они не чувствуют себя свободными. В моем же случае они ощущали, что могут на меня положиться.

Это два совершенно разных футболиста, и мне повезло учиться у обоих», – заявил Игуаин.

Игуаин о Месси в МЛС: «Примем его с распростертыми объятиями. Но он еще способен биться за ЛЧ»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья