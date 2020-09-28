Гонсало Игуаин: «Месси и Роналду ощущали, что могут на меня положиться. Я понимал, что им нравится»

Бывший форвард «Реала» , сейчас выступающий за , высказался о нападающих и .

«Из тех, кто играл с ними обоими, я провел больше всего матчей, и это потому, что я понимал, что им нравится, что не нравится, в каких случаях они чувствуют себя более комфортно, в каких – менее.

И я думаю, что во мне им нравилось – не хотелось бы прозвучать самонадеянно – то, что я не стремился полностью зависеть от них. Когда рядом с ними футболист, на 100% зависящий от них, они не чувствуют себя свободными. В моем же случае они ощущали, что могут на меня положиться.

Это два совершенно разных футболиста, и мне повезло учиться у обоих», – заявил Игуаин.

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